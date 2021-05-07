Определён лучший игрок недели в Лиге Европы
Фото твиттер Opta
Завершилось голосование на официальном сайте УЕФА, в ходе которого определялся лучший игрок ответных матчей 1/2 финала Лиги Европы.
Первое место занял нападающий "Манчестер Юнайтед" Эдинсон Кавани, в активе которого два забитых гола в ворота "Ромы" в гостевой игре.
34-летний уругваец опередил Рауля Альбиоля ("Вильярреал"), Брайана Кристанте ("Рома") и Пабло Мари ("Арсенал").
Эдинсон Кавани получил по за слугам за два гола в Риме!— УЕФА (@UEFAcom_ru) May 7, 2021
Эдинсон Кавани
⭐️ Брайан Кристанте
⭐️ Рауль Альбиоль
⭐️ Пабло Мари#ЛигаЕвропы pic.twitter.com/COPf0aGVZ0
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