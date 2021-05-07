Определён лучший игрок недели в Лиге Европы

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Завершилось голосование на официальном сайте УЕФА, в ходе которого определялся лучший игрок ответных матчей 1/2 финала Лиги Европы.

Первое место занял нападающий "Манчестер Юнайтед" Эдинсон Кавани, в активе которого два забитых гола в ворота "Ромы" в гостевой игре.

34-летний уругваец опередил Рауля Альбиоля ("Вильярреал"), Брайана Кристанте ("Рома") и Пабло Мари ("Арсенал").

Эдинсон Кавани получил по за слугам за два гола в Риме!



Эдинсон Кавани

⭐️ Брайан Кристанте

⭐️ Рауль Альбиоль

⭐️ Пабло Мари#ЛигаЕвропы pic.twitter.com/COPf0aGVZ0 — УЕФА (@UEFAcom_ru) May 7, 2021

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