Определён лучший игрок "Ростова" в сезоне

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Определён лучший игрок "Ростова" в сезоне

Полузащитник "Ростова" Тимофей Калачёв признан лучшим игроком команды по итогам сезона 2017/18.

37-летний белорус стал победителем голосования среди болельщиков донского клуба, набрав 63 процента голосов. В борьбе за награду он опередил Сверрира Ингасона (8,8%) и Александра Гацкана с Мачеем Вилюшем (оба по 4,4%).

В минувшем сезоне Калачёв сыграл за "Ростов" 25 матчей, забил 4 гола и сделал 5 ассистов. 

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