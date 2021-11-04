Определён лучший игрок РПЛ в октябре

Фото твиттер "Уфы"

Нападающий "Уфы" Гамид Агаларов признан лучшим игроком российской Премьер-лиги по итогам октября.

Напомним, что в прошлом месяце 21-летний форвард сыграл 4 матча в чемпионате и забил 3 гола.

Гамид Агаларов стал лучшим игроком октября!

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Болельщики проголосовали за Чидеру Эджуке, эксперты МАТЧ ПРЕМЬЕР – за Клаудиньо. Решающим стал голос представителей РПЛ, которые выбрали Гамида Агаларова

⠀#ТинькоффРПЛ #ИгрокМесяца pic.twitter.com/8d4Tivh9Yh — Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) November 4, 2021

Помимо Агаларова за приз боролись Ярослав Ракицкий, Клаудиньо (оба – "Зенит"), Матео Кассьерра ("Сочи") и Чидера Эджуке (ЦСКА).

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