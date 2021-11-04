Определён лучший игрок РПЛ в октябре
Фото твиттер "Уфы"
Нападающий "Уфы" Гамид Агаларов признан лучшим игроком российской Премьер-лиги по итогам октября.
Напомним, что в прошлом месяце 21-летний форвард сыграл 4 матча в чемпионате и забил 3 гола.
Гамид Агаларов стал лучшим игроком октября!— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) November 4, 2021
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Болельщики проголосовали за Чидеру Эджуке, эксперты МАТЧ ПРЕМЬЕР – за Клаудиньо. Решающим стал голос представителей РПЛ, которые выбрали Гамида Агаларова
⠀#ТинькоффРПЛ #ИгрокМесяца pic.twitter.com/8d4Tivh9Yh
Помимо Агаларова за приз боролись Ярослав Ракицкий, Клаудиньо (оба – "Зенит"), Матео Кассьерра ("Сочи") и Чидера Эджуке (ЦСКА).
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