Определён лучший игрок "Рубина" в августе

Полузащитник "Рубина" Хвича Кварацхелия признан лучшим игроком казанской команды по итогам августа.

19-летний грузин стал победителем голосования, которое проводилось среди болельщиков, получив 33 процента поддержки.

В топ-3 также вошли Денис Макаров (30%) и Оливер Абильдгор (15%).

В течение августе Кварацхелия сыграл за "Рубин" 6 матчей и сделал 1 ассист.

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