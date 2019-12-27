Определён лучший игрок Серии А в декабре

Полузащитник "Пармы" Деян Кулушевски признан лучшим футболистом Серии А по итогам декабря.

В текущем месяце 19-летний швед забил 1 мяч и сделал 2 ассиста в 4 матчах итальянского чемпионата.

Всего в этом сезоне хавбек отличился 4 голами и 7 результативными передачами в 19 играх во всех турнирах.

За "Парму" Кулушевски выступает на правах аренды, а его трансфер принадлежит "Аталанте".

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