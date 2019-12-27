Определён лучший игрок Серии А в декабре

3 Теги пармадеян кулушевски

Определён лучший игрок Серии А в декабре

Полузащитник "Пармы" Деян Кулушевски признан лучшим футболистом Серии А по итогам декабря.

В текущем месяце 19-летний швед забил 1 мяч и сделал 2 ассиста в 4 матчах итальянского чемпионата.

Всего в этом сезоне хавбек отличился 4 голами и 7 результативными передачами в 19 играх во всех турнирах.

За "Парму" Кулушевски выступает на правах аренды, а его трансфер принадлежит "Аталанте".

Не пропустите: Роналду назвал лучшего футболиста Серии А. | http://soccernews.ru
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Комментарии

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Шнюк
Шнюк

Кулусевски - лучший! В Интере очень нужен! Берегись тупых мессюков....пока мецци в Барсе - там делать нечего!

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lesnovsky

Деян поздравляем!! Заслужил!... Но будь аккуратен... У вас в Серии А есть один мужлан, который с этим может не смириться... Он последнее время носит удавку у себя на голове... А в кармане запасную... Для таких, как ты.. Как бы чего не вышло... Будь внимателен...

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Запасная для БДСМ-игр с тобой...Смотри,а то удавит во время очередной утехи...

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