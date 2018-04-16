Определён лучший игрок сезона в Чемпионшипе

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Определён лучший игрок сезона в Чемпионшипе

Защитник "Фулхэма" Райан Сессеньон признан лучшим игроком сезона 2017/18 в Чемпионшипе.

Также 17-летний фулбек стал победителем в номинациях "лучший молодой футболист" и "лучший новичок".

В текущем сезоне Сессеньон сыграл за "Фулхэм" 43 матча в Чемпионшипе, забил 14 голов и сделал 6 результативных передач.

Не пропустите: В Англии определили претендентов на звание лучшего молодого игрока сезона. | http://soccernews.ru

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