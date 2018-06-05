Определён лучший игрок в истории Чемпионатов Мира

Болельщики со всего мира путём голосования определили лучшего игрока в истории Чемпионатов Мира.

Так, почётное звание получил экс-нападающий сборной Уругвая Альсидес Гиджа, который забил победный гол в финале ЧМ-1950.

Отметим, что Гиджа ушёл из жизни в 2015 году в возрасте 88 лет.

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