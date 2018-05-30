Определён лучший молодой игрок сезона в Германии

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Определён лучший молодой игрок сезона в Германии

Полузащитник "Шальке" Амин Харит признан лучшим молодым игроком сезона 2017/18 в Германии, сообщает официальный твиттер Бундеслиги.

В борьбе за награду 20-летний марокканец опередил Себастьена Алле ("Айнтрахт"), Дана-Акселя Загаду, Джейдона Санчо (оба - "Боруссия Д"), Бенжамена Павара ("Штутгарт"), Тацую Ито, Фите Арпа (оба - "Гамбург") и Валентино Лазаро ("Герта").

В минувшем сезоне Харит сыграл за "Шальке" 35 матчей во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 6 результативных передач.

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2 Шальке 34 63
3 Хоффенхайм 34 55
4 Боруссия Дортмунд 34 55
5 Байер Леверкузен 34 55
6 РБ Лейпциг 34 53
7 Штутгарт 34 51
8 Айнтрахт Франкфурт 34 49
9 Боруссия Менхенгладбах 34 47
10 Герта 34 43
11 Вердер Бремен 34 42
12 Аугсбург 34 41
13 Ганновер 96 34 39
14 Майнц 05 34 36
15 Фрайбург 34 36
16 Вольфсбург 34 33
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