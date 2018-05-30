Определён лучший молодой игрок сезона в Германии

Полузащитник "Шальке" Амин Харит признан лучшим молодым игроком сезона 2017/18 в Германии, сообщает официальный твиттер Бундеслиги.

В борьбе за награду 20-летний марокканец опередил Себастьена Алле ("Айнтрахт"), Дана-Акселя Загаду, Джейдона Санчо (оба - "Боруссия Д"), Бенжамена Павара ("Штутгарт"), Тацую Ито, Фите Арпа (оба - "Гамбург") и Валентино Лазаро ("Герта").

В минувшем сезоне Харит сыграл за "Шальке" 35 матчей во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 6 результативных передач.

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