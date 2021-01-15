Определён лучший тренер АПЛ в декабре

Наставник "Астон Виллы" Дин Смит признан лучшим тренером английской Премьер-лиги по итогам декабря.

В прошлом месяце бирмингемская команда одержала 3 победы и 2 раза сыграла вничью, набрав 11 очков в 5 матчах.

"Астон Вилла" идёт на восьмом месте в турнирной таблице АПЛ, имея при этом две игры в запасе.

Помимо Смита на награду претендовали Карло Анчелотти ("Эвертон"), Шон Дайч ("Бернли") и Уле Гуннар Сульшер ("Манчестер Юнайтед").

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