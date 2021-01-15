Определён лучший тренер АПЛ в декабре

Теги астон вилладин смит

Определён лучший тренер АПЛ в декабре

Наставник "Астон Виллы" Дин Смит признан лучшим тренером английской Премьер-лиги по итогам декабря.

В прошлом месяце бирмингемская команда одержала 3 победы и 2 раза сыграла вничью, набрав 11 очков в 5 матчах.

"Астон Вилла" идёт на восьмом месте в турнирной таблице АПЛ, имея при этом две игры в запасе.

Помимо Смита на награду претендовали Карло Анчелотти ("Эвертон"), Шон Дайч ("Бернли") и Уле Гуннар Сульшер ("Манчестер Юнайтед").

Не пропустите: АПЛ назвала лучшего игрока турнира в декабре. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Спартак" намерен избавиться от Романьоли, купленного за 3 миллиона евро

"Спартак" намерен избавиться от Романьоли, купленного за 3 миллиона евро

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов