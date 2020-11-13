Определён лучший тренер АПЛ в октябре

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Определён лучший тренер АПЛ в октябре

АПЛ назвала имя лучшего тренера лиги по итогам октября.

Этого звания удостоился наставник "Вулверхэмптона" Нуну Эшпириту Санту.

В прошлом месяце "волки" под руководством португальского специалиста одержали 3 победы и 1 раз сыграли вничью.

Помимо Нуну на награду претендовали Ральф Хазенхюттль ("Саутгемптон"), Жозе Моуринью ("Тоттенхэм"), Дэвид Мойес ("Вест Хэм") и Дин Смит ("Астон Вилла").

Не пропустите: АПЛ назвала лучшего игрока турнира в октябре. | http://soccernews.ru
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