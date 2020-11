Определён лучший тренер АПЛ в октябре

АПЛ назвала имя лучшего тренера лиги по итогам октября.

Этого звания удостоился наставник "Вулверхэмптона" Нуну Эшпириту Санту.

NUNO = MOTM



The @Wolves boss is the October @BarclaysFooty Manager of the Month#PLAwards pic.twitter.com/XE9nWxIEW4