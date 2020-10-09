Определён лучший тренер АПЛ в сентябре

АПЛ назвала имя лучшего тренера лиги по итогам сентября.

Этого звания удостоился наставник "Эвертона" Карло Анчелотти.

В прошлом месяце "ириски" под руководством итальянского специалиста выиграли все три матча с общим счётом 8:3.

Помимо Анчелотти на награду претендовали Юрген Клопп ("Ливерпуль"), Брендан Роджерс ("Лестер") и Дин Смит ("Астон Вилла").

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