Определён лучший тренер АПЛ в январе

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола признан лучшим тренером английской Премьер-лиги по итогам января.

В прошлом месяце "горожане" одержали 6 побед в 6 матчах, набрав 18 очков.

"Сити" лидирует в турнирной таблице АПЛ, имея при этом одну игру в запасе.

Помимо Гвардиолы на награду претендовали Микель Артета ("Арсенал"), Дэвид Мойес ("Вест Хэм") и Грэм Поттер ("Брайтон").

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