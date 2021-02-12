Определён лучший тренер АПЛ в январе

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Определён лучший тренер АПЛ в январе

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола признан лучшим тренером английской Премьер-лиги по итогам января.

В прошлом месяце "горожане" одержали 6 побед в 6 матчах, набрав 18 очков.

"Сити" лидирует в турнирной таблице АПЛ, имея при этом одну игру в запасе.

Помимо Гвардиолы на награду претендовали Микель Артета ("Арсенал"), Дэвид Мойес ("Вест Хэм") и Грэм Поттер ("Брайтон").

Не пропустите: АПЛ назвала лучшего игрока лиги в январе. | http://soccernews.ru
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andi
андрей

Пеп заслужил.

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