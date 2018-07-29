Определён новый капитан "Краснодара"

Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев назвал нового капитана команды.

По словам наставника "быков", в новом сезоне капитанскую повязку будет носить форвард Фёдор Смолов.

Напомним, что ранее капитаном "Краснодара" был Андреас Гранквист, который покинул клуб по окончании прошлого сезона.

Не пропустите: Четыре российских клуба поборются за Еременко. | http://soccernews.ru