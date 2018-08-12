Определён победитель Международного кубка чемпионов

В субботу матчем между "Атлетико" и "Интером" завершился очередной розыгрыш Международного кубка чемпионов.

Победителем турнира стал лондонский "Тоттенхэм", который благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных голов опередил дортмундскую "Боруссию" и "Интер".

Не пропустите видеообзор матча "Атлетико" - "Интер". | http://soccernews.ru