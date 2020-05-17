Определен протокол действий в случае обнаружения зараженного коронавирусом игрока в РПЛ

1 Теги рплкоронавирус

Определен протокол действий в случае обнаружения зараженного коронавирусом игрока в РПЛ

Оглашен протокол действий на случай положительного результата теста у кого-нибудь из игроков, которые выступают в Российской Премьер-Лиге.

Действия в случае положительного результата теста:
➢ Клуб обязан незамедлительно проинформировать Роспотребнадзор, а также РПЛ и получить координацию по дальнейшим процедурам.
➢ Клубный врач должен произвести осмотр членов команды, а также дать пояснения команде по поводу ситуации.
➢ Пациент с положительным тестом незамедлительно информирует об этом клубного врача, обязан самоизолироваться, чтобы не заразить членов семьи и/или членов команды, а в случае подтверждения Роспотребнадзором результата теста направляется в медицинское учреждение согласно предписанию Роспотребнадзора.
➢ Игрок незамедлительно самоизолируется с целью избежать заражения других лиц. Игрок должен изолироваться на 14 дней.
➢ Все мероприятия в отношении выявленного зараженного и контактной группы выполняются строго в соответствии с предписанием Роспотребнадзора; Тестирование контактной группы организуется командным врачом.
➢ Пациент с положительным тестом, не подтвержденным Роспотребнадзором, изолируется от сотрудников, игроков на 14 календарных дней;  
➢ Условие выхода из изоляции – нахождение в ней не менее 14 календарных дней при отсутствии симптомов, а также при условии наличия двух отрицательных тестов ПЦР. Тест ИФА (при наличии) выполняется с целью экспресс-определения наличия/отсутствия иммунитета, результат теста не может быть принят для определения допуска к тренировкам или матчу.

Напомним, что чемпионат России в настоящее время приостановлен из-за угрозы распространения коронавируса. Турнир планируется возобновить 21 июня. Напомним, что ФНЛ и ПФЛ завершены досрочно.

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Комментарии

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