Определён размер призового фонда для победителя Кубка России-2021

Генеральный секретарь РФС Александр Алаев рассказал, сколько денег получит обладатель Кубка России сезона 2020/21.

"Победитель Кубка России получит 20 миллионов рублей. Мы надеемся, что удастся увеличить призовой фонд", - сказал Алаев.

Стоит отметить, что до этого сезона триумфатор турнира зарабатывал только 6 миллионов.

Действующий обладатель Кубка России - питерский "Зенит".

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