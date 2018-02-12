Определен стадион, который примет финал кубка Испании между "Барселоной" и "Севильей"

Определен стадион, который примет финал кубка Испании между каталонской "Барселоной" и "Севильей".

Как информирует Marca, главный матч второго по значимости национального турнира страны состоится на новой арене мадридского "Атлетико" - "Ванда Метрополитано". Финал будет сыгран в субботу 21-го апреля.

Напомним, в полуфиналах кубка Испании "Барселона" оказалась сильнее "Валенсии", а "Севилья" - "Леганеса".

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