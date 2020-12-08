Определена бригада арбитров на матч Лиги Европы "Динамо" Загреб — ЦСКА
Стали известны имена арбитров, которые обслужат заключительный матч группового этапа Лиги Европы "Динамо" Загреб — ЦСКА, сообщает официальный сайт УЕФА.
На встрече будет работать португальская бригада арбитров во главе с Тьягу Мартиншем. Ассистировать ему будут Луиш Кампуш и Педру Алмейда. Резервный рефери — Угу Мигел.
Напомним, что "армейцы", занимают последнее место в группе K Лиги Европы с 3 очками. Лидер квартета на данный момент является загребское "Динамо" (8). Австрийский "Вольфсберг" (7) поднялся на второе место, третье место занимает "Фейеноорд" (5).
Проигрыш в прошлом туре австрийцам (0:1) лишил ЦСКА шансов на выход в плей-офф.
Матч "Динамо" Загреб — ЦСКА состоится сегодня, 10 декабря. Встреча пройдет на стадионе "Максимир".
Читайте также: Влашич разочарован результатами ЦСКА | http://soccernews.ru
главное
-
Стало известно, сколько денег было украдено на строительстве "Газпром Арены"
-
Опубликована символическая сборная 17-го тура РПЛ по версии WhoScored
-
Компания Chevrolet готова помочь "Манчестер Юнайтед" вернуть Роналду
-
У "Барселоны" худший старт за 30 лет, "Тоттенхэм" и "Милан" удерживают 1 место в своих лигах: главные итоги выходных
-
Фанаты "Барселоны" освистали Роналду
Лента новостей
-
Йович выбыл на несколько недель из-за травмы
-
Каррера сказал при каком условии покинет АЕК
-
Секс-скандал стал причиной разрыва контракта Хесе Родригеса с ПСЖ
-
Мино Райола сравнил Холанда с известной картиной
-
Определена бригада арбитров на матч Лиги Европы "Динамо" Загреб — ЦСКА
-
"Челси" сделал пародию на кириллицу в анонсе матча Лиги Чемпионов
-
Газизов и Тедеско поменялись служебными машинами
-
Марио Фернандес назвал лучшего футболиста РПЛ
-
Два топ-клуба АПЛ поспорят за хавбека "Милана" Кессье
-
Джорджина Родригес опубликовала фото из личного самолёта Роналду
-
Алекс Крал рассказал, как приезд подруги повлиял на его игру в составе "Спартака"
-
ФНЛ провела ребрендинг
-
"Барселона" определила трансферную цель на 2022 год
-
Стало известно, сколько денег было украдено на строительстве "Газпром Арены"
-
Опубликована символическая сборная 17-го тура РПЛ по версии WhoScored
-
Бойфренда мамы Неймара едва не зарезали в ресторане
-
Компания Chevrolet готова помочь "Манчестер Юнайтед" вернуть Роналду
-
У "Барселоны" худший старт за 30 лет, "Тоттенхэм" и "Милан" удерживают 1 место в своих лигах: главные итоги выходных
-
"Реал" лидирует в гонке за Камавинга
-
Газзаев прокомментировал результаты жеребьевки квалификации ЧМ-2022 для сборной России
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Фейеноорд
|4
|7
|2
|Шальке
|4
|7
|3
|Базель
|4
|7
|4
|Ференцварош
|4
|4
|5
|Харт оф Мидлотиан
|4
|3
|Группа B
|М
|О
|1
|Атлетик Бильбао
|4
|9
|2
|Стяуа Бухарест
|4
|6
|3
|Парма
|4
|6
|4
|Бешикташ
|4
|4
|5
|Стандард Льеж
|4
|4
|Группа C
|М
|О
|1
|Днепр Днепропетровск
|4
|9
|2
|Реал Сарагоса
|4
|7
|3
|Аустрия Вена
|4
|7
|4
|Клуб Брюгге
|4
|5
|5
|Утрехт
|4
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Ньюкасл Юнайтед
|4
|10
|2
|Сошо
|4
|9
|3
|Спортинг Лиссабон
|4
|7
|4
|Паниониос
|4
|3
|5
|Динамо Тбилиси
|4
|0
|Группа E
|М
|О
|1
|Мидлсбро
|4
|9
|2
|Вильярреал
|4
|8
|3
|Партизан
|4
|5
|4
|Лацио
|4
|3
|5
|Айгалео ФК Афины
|4
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|АЗ
|4
|9
|2
|Осер
|4
|7
|3
|Грацер АК
|4
|7
|4
|Рейнджерс
|4
|6
|5
|Амика
|4
|0
|Группа G
|М
|О
|1
|Штутгарт
|4
|9
|2
|Бенфика
|4
|9
|3
|Херенвен
|4
|7
|4
|Динамо Загреб
|4
|4
|5
|Беверен
|4
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Лилль
|4
|9
|2
|Севилья
|4
|7
|3
|Алемания Аахен
|4
|7
|4
|Зенит Санкт-Петербург
|4
|5
|5
|АЕК
|4
|0