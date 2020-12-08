Определена бригада арбитров на матч Лиги Европы "Динамо" Загреб — ЦСКА

Стали известны имена арбитров, которые обслужат заключительный матч группового этапа Лиги Европы "Динамо" Загреб — ЦСКА, сообщает официальный сайт УЕФА.

На встрече будет работать португальская бригада арбитров во главе с Тьягу Мартиншем. Ассистировать ему будут Луиш Кампуш и Педру Алмейда. Резервный рефери — Угу Мигел.

Напомним, что "армейцы", занимают последнее место в группе K Лиги Европы с 3 очками. Лидер квартета на данный момент является загребское "Динамо" (8). Австрийский "Вольфсберг" (7) поднялся на второе место, третье место занимает "Фейеноорд" (5).

Проигрыш в прошлом туре австрийцам (0:1) лишил ЦСКА шансов на выход в плей-офф.