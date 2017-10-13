Определена дата матчей 1/8 финала Кубка России

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Определена дата матчей 1/8 финала Кубка России

Определена дата матчей 1/8 финала Кубка России, сообщает официальный сайт РФПЛ.

Игры этой стадии пройдут в среду, 25 октября. Напомним, что пары выглядят следующим образом:

"СКА-Хабаровск" – "Динамо" (Санкт-Петербург)
"Луч-Энергия" – "Енисей"
"Тамбов" – "Авангард"
"Шинник" – "Олимпиец"
"Ростов" – "Амкар"
"Спартак" (Москва) – "Спартак" (Нальчик)
"Рубин" – "Крылья Советов"
"Тосно" – "Томь"

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