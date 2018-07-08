Определена дата медосмотра Ярмоленко в "Вест Хэме"

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Определена дата медосмотра Ярмоленко в "Вест Хэме"
Украинский нападающий дортмундской "Боруссии" Андрей Ярмоленко близок к переходу в "Вест Хэм", сообщает Kicker.

По сведениям издания, клубы обо всем договорились. Сумма трансфера составит 20 миллионов евро. Футболист пройдет медицинское обследование в лондонском клубе в понедельник.

В прошлом сезоне 28-летний Ярмоленко забил 3 гола в 18 матчах чемпионата Германии.

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