Определена дата медосмотра Ярмоленко в "Вест Хэме"
Украинский нападающий дортмундской "Боруссии" Андрей Ярмоленко близок к переходу в "Вест Хэм", сообщает Kicker.
По сведениям издания, клубы обо всем договорились. Сумма трансфера составит 20 миллионов евро. Футболист пройдет медицинское обследование в лондонском клубе в понедельник.
В прошлом сезоне 28-летний Ярмоленко забил 3 гола в 18 матчах чемпионата Германии.
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|4
|Ливерпуль
|38
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|38
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|6
|Арсенал Лондон
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|7
|Бернли
|38
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|8
|Эвертон
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|47
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|Ньюкасл Юнайтед
|38
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|Кристал Пэлас
|38
|44
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|41
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|Хаддерсфилд Таун
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