Определена дата первого Эль Класико в текущем сезоне

Стало известно, когда состоится матч 10-го тура Примеры между "Барселоной" и "Реалом".

По информации AS, первое Эль Класико сезона запланировано на субботу, 26 октября.

Поединок на "Камп Ноу" стартует в 14:00 по московскому времени.

Сейчас "Реал" занимает третье место в турнирной таблице чемпионата, а "Барселона" - четвёртое. "Сливочные" опережают "сине-гранатовых" на 1 очко, имея при этом матч в запасе.

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