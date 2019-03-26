Определена дата предварительного судебного заседания по делу Кокорина и Мамаева

Теги александр кокоринпавел мамаевкраснодарзенит санкт-петербург

Определена дата предварительного судебного заседания по делу Кокорина и Мамаева

Пресненский районный суд Москвы назвал дату предварительного заседания по делу нападающего "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева.

Заседание состоится в среду, 3 апреля. Начало - в 14:00 по московскому времени. Согласно регламенту, оно пройдёт в закрытом режиме.

Напомним, что футболистов обвиняют по трём статьям УК РФ - "Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью", "Побои" и "Хулиганство".

Накануне стало известно, что прокурор утвердил обвинительное заключение по уголовному делу и оно направлено в суд.

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