Определена дата выборов президента и исполкома РФС

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Определена дата выборов президента и исполкома РФС

На сегодняшнем заседании исполкома Российского футбольного союза был принят ряд решений.

В частности, утверждена дата внеочередной конференции РФС, на которой пройдут выборы президента и членов исполкома.

Голосование состоится 4 февраля 2021 года.

Напомним, что сейчас РФС руководит Александр Дюков, чья каденция подойдёт к концу как раз через два месяца.

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