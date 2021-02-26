Определена дата жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы

Стали известны все участники 1/8 финала Лиги Европы. Команды узнают своих следующих соперников по результатам жеребьевки, которая пройдет 26 февраля, в 14:00 по московскому времени. Посева по корзинам не предусмотрено, клубы из одной страны могут встретиться друг с другом.



Напомним, в 1/8 финала прошли: "Тоттенхэм", "Арсенал", "Манчестер Юнайтед", "Гранада", "Вильярреал", "Рома", "Милан", "Шахтер", "Динамо" Киев, "Олимпиакос", "Аякс", "Мольде", "Динамо" Загреб, "Славия" Прага, "Янг Бойз" и "Рейнджерс".

Первые матчи 1/8 финала намечены 11 марта, ответные – 18 марта.



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