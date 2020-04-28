Определена крайняя дата возобновления сезона в Серии А

Клубы итальянской Серии А пришли к единому мнению по крайней дате возобновления сезона, прерванного из-за пандемии коронавируса.

По информации ANSA, дедлайн установлен на 14 июня. Если к этому времени матчи не будут проходить, чемпионат завершат досрочно.

В связи с этим крайне важным становится решение правительства страны о разрешении проводить тренировки. Командам нужно около месяца на подготовку к играм.

По итогам 26 туров в Серии А лидирует "Ювентус". Вторым идёт "Лацио", отставая от "старой синьоры" всего на одно очко.

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