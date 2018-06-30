Определена первая четвертьфинальная пара ЧМ-2018

Определена первая четвертьфинальная пара Чемпионата Мира 2018 года.

По итогам сегодняшнего игрового дня путёвки в следующую стадию завоевали сборные Франции и Уругвая.

Матч между "трёхцветными" и "небесно-голубыми" состоится 6 июля в Нижнем Новгороде.

Напомним, что французы выбили с мундиаля Аргентину, а уругвайцы оставили за бортом турнира Португалию. | http://soccernews.ru