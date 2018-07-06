Определена первая полуфинальная пара ЧМ-2018

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Определена первая полуфинальная пара ЧМ-2018

По итогам сегодняшнего игрового дня определилась первая полуфинальная пара Чемпионата Мира 2018 года.

Так, в битве за путёвку в главный матч текущего мундиаля сойдутся сборные Франции и Бельгии.

"Трёхцветные" прошли Уругвай, а "красные дьяволы" оставили за бортом турнира Бразилию.

Напомним, что матч Франция - Бельгия состоится 10 июля в Санкт-Петербурге. | http://soccernews.ru

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