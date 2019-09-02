Определена пятёрка претендентов на звание лучшего игрока РПЛ в августе

Теги александр соболевэльдор шомуродовгус тильгжегож крыховякмарио фернандес

Определена пятёрка претендентов на звание лучшего игрока РПЛ в августе

Стали известны номинанты на награду лучшему игроку российской Премьер-лиги по итогам августа.

За приз поборются Эльдор Шомуродов ("Ростов"), Александр Соболев ("Крылья Советов"), Гус Тиль ("Спартак"), Гжегож Крыховяк ("Локомотив") и Марио Фернандес (ЦСКА).

Статистика в августе у вышеперечисленных игроков следующая:

Шомуродов - 5 матчей / 5 голов.

- Соболев - 5 матчей / 3 гола / 1 ассист.

- Тиль - 4 матча / 1 гол / 3 ассиста.

- Крыховяк - 5 матчей / 3 гола.

- Фернандес - 5 матчей / 2 гола.

Проголосовать можно на официальной странице РПЛ в соцсети "ВКонтакте".

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