Определена самая результативная команда топ-5 лиг Европы за последнее десятилетие

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Определена самая результативная команда топ-5 лиг Европы за последнее десятилетие

"Барселона" стала лидером последнего десятилетия по забитым голам среди команд топ-5 лиг Европы.

В активе "сине-гранатовых" 1060 мячей в период с 2010 по 2019 год.

Второе место в этом рейтинге занял мадридский "Реал", на счету которого 1016 взятий ворот за 10 лет.

В пятёрку лучших также вошли "Бавария" (863), "Манчестер Сити" (841) и ПСЖ (827).

Не пропустите: "Барселона" - лидер топ-5 лиг Европы по числу побед за последнее десятилетие. | http://soccernews.ru
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Комментарии

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