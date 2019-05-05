Определена судейская бригада на матч "Ливерпуль" - "Барселона"

Стали известны арбитры, которые рассудят матч между "Ливерпулем" и "Барселоной", которые сыграют в ответном полуфинальном матче Лиги Чемпионов, сообщает официальный сайт УЕФА.

Главный арбитром назначен турок Джонейт Чакыр. Помогать ему будут арбитры на линиях Бахаттын Дуран и Тарик Энгюн (оба - Турция). Четвертый судья - Артур Диаш (Португалия).

Видеопомощник арбитра - Феликс Цвайер (Германии), его ассистент - Саша Штегеманн (Германия).

Матч "Ливерпуль" - "Барселона" состоится 7 мая. Начало встречи в 22:00 мск. В первом матче испанский клуб одержал победу со счетом 3:0.

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