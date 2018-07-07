Определена вторая полуфинальная пара ЧМ-2018

По итогам сегодняшнего игрового дня определилась вторая полуфинальная пара Чемпионата Мира 2018 года.

Так, в битве за путёвку в главный матч текущего мундиаля сойдутся сборные Англии и Хорватии.

Команда "трёх львов" прошла Швецию, а "шашечные" в серии пенальти одолели Россию.

Напомним, что матч Англия - Хорватия состоится 11 июля в Москве. | http://soccernews.ru