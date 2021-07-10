Определено место проведения матча Словения - Россия

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Определено место проведения матча Словения - Россия

РФС сообщил, где пройдёт матч 8-го тура квалификации ЧМ-2022 между сборными Словении и России.

Игра состоится 11 октября 2021 года в Мариборе на стадионе "Людски врт", стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск.

Напомним, что в пером поединке между этими сборными, который принимал Сочи, россияне победили со счётом 2:1.

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