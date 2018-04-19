Определено место проведения товарищеского матча сборных России и Турции

Определено место проведения товарищеского матча между сборными России и Турции, который должен состояться 5-го июня.

Так, официальный твиттер московского ЦСКА проинформировал, что свой последний контрольный поединок перед Чемпионатом Мира подопечные Станислава Черчесова сыграют на стадионе армейцев "ВЭБ-Арена".

Напомним, матч за Суперкубок России-2018 может быть сыгран за границей. | soccernews.ru