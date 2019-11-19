Определены 19 из 24 участников Евро-2020
Подходит к концу квалификация Евро-2020. После матчей, состоявшихся в понедельник, стали известны 19 из 24 участников финальной части континентального первенства.
Список команд, которые уже отобрались - Россия, Украина, Бельгия, Испания, Италия, Польша, Турция, Франция, Англия, Чехия, Швеция, Финляндия, Германия, Нидерланды, Хорватия, Австрия, Португалия, Дания и Швейцария.
Жеребьёвка группового этапа Чемпионата Европы запланирована на 30 ноября. Мероприятие состоится в Бухаресте.
Напомним, что Евро-2020 пройдёт в 12 городах в период с 12 июня по 12 июля следующего года.
Не пропустите: Отбор Евро-2020: все результаты 18 ноября. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Определился первый соперник России на Евро-2020
-
Швейцария разгромила Гибралтар и с первого места вышла на Евро-2020, Дания сыграла вничью с Ирландией и оказалась второй
-
Италия деклассировала Армению, Греция обыграла Финляндию
-
Сборная России договорилась о товарищеском матче с Молдовой
-
У Бэйла остался всего один вариант продолжения карьеры
Лента новостей
-
Сборная Италии выдала самый результативный матч за последний 71 год
-
Определены 19 из 24 участников Евро-2020
-
1
Главные новости дня: 18 ноября
-
Малафеев оценил шансы на возвращение Акинфеева в сборную России
-
ПСЖ не предлагал Неймару новый контракт
-
Определился первый соперник России на Евро-2020
-
1
Отбор Евро-2020: все результаты 18 ноября
-
1
Швейцария разгромила Гибралтар и с первого места вышла на Евро-2020, Дания сыграла вничью с Ирландией и оказалась второй
-
Испания разгромила Румынию, Норвегия и Швеция добыли победы в своих матчах
-
Италия деклассировала Армению, Греция обыграла Финляндию
-
2
Гол Месси помог сборной Аргентине сыграть вничью с Уругваем
-
"Барселона" нацелилась на хорватского нападающего
-
Рамос рассказал, на что потратил свою первую зарплату
-
Сборная Испании хочет вернуть Луиса Энрике
-
Сборная России договорилась о товарищеском матче с Молдовой
-
Коноплянка рассказал о несостоявшемся переходе в "Ливерпуль"
-
У Бэйла остался всего один вариант продолжения карьеры
-
Владельцы ПСЖ могут купить английский клуб
-
"Манчестер Сити" нацелился на защитника "РБ Лейпциг"
-
2
Азар назвал лучшего форварда в мире на данный момент
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Франция
|3
|7
|2
|Швейцария
|3
|5
|3
|Албания
|3
|3
|4
|Румыния
|3
|1
|Группа B
|М
|О
|1
|Уэльс
|3
|6
|2
|Англия
|3
|5
|3
|Словакия
|3
|4
|4
|Россия
|3
|1
|Группа C
|М
|О
|1
|Германия
|3
|7
|2
|Польша
|3
|7
|3
|Северная Ирландия
|3
|3
|4
|Украина
|3
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Хорватия
|3
|7
|2
|Испания
|3
|6
|3
|Турция
|3
|3
|4
|Чехия
|3
|1
|Группа E
|М
|О
|1
|Италия
|3
|6
|2
|Бельгия
|3
|6
|3
|Ирландия
|3
|4
|4
|Швеция
|3
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|Венгрия
|3
|5
|2
|Исландия
|3
|5
|3
|Португалия
|3
|3
|4
|Австрия
|3
|1