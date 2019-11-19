Определены 19 из 24 участников Евро-2020

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Определены 19 из 24 участников Евро-2020

Подходит к концу квалификация Евро-2020. После матчей, состоявшихся в понедельник, стали известны 19 из 24 участников финальной части континентального первенства.

Список команд, которые уже отобрались - Россия, Украина, Бельгия, Испания, Италия, Польша, Турция, Франция, Англия, Чехия, Швеция, Финляндия, Германия, Нидерланды, Хорватия, Австрия, Португалия, Дания и Швейцария.

Жеребьёвка группового этапа Чемпионата Европы запланирована на 30 ноября. Мероприятие состоится в Бухаресте.

Напомним, что Евро-2020 пройдёт в 12 городах в период с 12 июня по 12 июля следующего года.

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Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Франция Франция 3 7
2 Швейцария Швейцария 3 5
3 Албания Албания 3 3
4 Румыния Румыния 3 1
Группа B М О
1 Уэльс Уэльс 3 6
2 Англия Англия 3 5
3 Словакия Словакия 3 4
4 Россия Россия 3 1
Группа C М О
1 Германия Германия 3 7
2 Польша Польша 3 7
3 Северная Ирландия Северная Ирландия 3 3
4 Украина Украина 3 0
Группа D М О
1 Хорватия Хорватия 3 7
2 Испания Испания 3 6
3 Турция Турция 3 3
4 Чехия Чехия 3 1
Группа E М О
1 Италия Италия 3 6
2 Бельгия Бельгия 3 6
3 Ирландия Ирландия 3 4
4 Швеция Швеция 3 1
Группа F М О
1 Венгрия Венгрия 3 5
2 Исландия Исландия 3 5
3 Португалия Португалия 3 3
4 Австрия Австрия 3 1
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