Определены 19 из 24 участников Евро-2020

Подходит к концу квалификация Евро-2020. После матчей, состоявшихся в понедельник, стали известны 19 из 24 участников финальной части континентального первенства.

Список команд, которые уже отобрались - Россия, Украина, Бельгия, Испания, Италия, Польша, Турция, Франция, Англия, Чехия, Швеция, Финляндия, Германия, Нидерланды, Хорватия, Австрия, Португалия, Дания и Швейцария.

Жеребьёвка группового этапа Чемпионата Европы запланирована на 30 ноября. Мероприятие состоится в Бухаресте.

Напомним, что Евро-2020 пройдёт в 12 городах в период с 12 июня по 12 июля следующего года.

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