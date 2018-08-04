Определены дата и место проведения товарищеского матча Германия - Россия

Определены дата и место проведения товарищеского матча между сборными Германии и России.

Как сообщают российские СМИ, игра состоится в Лейпциге 15 ноября.

Отметим, что у подопечных Станислава Черчесова на осень запланирован ещё один контрольный матч против Чехии (10 сентября), а также четыре поединка Лиги Наций - по два с Турцией (7 сентября и 14 октября) и Швецией (11 октября и 20 ноября).

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