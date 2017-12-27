Определены даты проведения четвертьфинальных матчей Кубка России

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Определены даты проведения четвертьфинальных матчей Кубка России

Сегодня были утверждены даты проведения матчей 1/4 финала Кубка России, сообщает официальный сайт РФС.

27 февраля 

"СКА-Хабаровск" (Хабаровск) – "Шинник" (Ярославль) 

"Амкар" (Пермь) – "Авангард" (Курск) 

28 февраля 

"Крылья Советов" (Самара) – "Спартак" (Москва) 

"Тосно" (Тосно) – "Луч-Энергия" (Владивосток) 

Матчи пройдут на полях команд, указанных первыми. Финал пройдет 9 мая в Волгограде.

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Команда М О
1 Локомотив Москва 20 45
2 Зенит Санкт-Петербург 20 37
3 Спартак Москва 20 37
4 Краснодар 20 36
5 ЦСКА Москва 20 35
6 Уфа 20 27
7 Ахмат 20 26
8 Урал 20 25
9 Арсенал Тула 20 25
10 Ростов 20 25
11 Рубин 20 23
12 Динамо Москва 20 22
13 Амкар 20 21
14 Тосно 20 20
15 Анжи 20 19
16 СКА Хабаровск 20 12
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