Определены даты проведения перенесённых матчей 27-го тура Серии А

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Определены даты проведения перенесённых матчей 27-го тура Серии А

Руководство итальянской Серии А определило даты проведения перенесённых матчей 27-го тура первенства.

Как сообщает Football Italia, большинство игр, которые были перенесены из-за смерти защитника "Фиорентины" Давиде Астори, состоятся в начале апреля.

В частности, матчи "Аталанта" - "Сампдория", "Дженоа" - "Кальяри" и "Удинезе" - "Фиорентина" пройдут 3 апреля, а поединки "Беневенто" - "Верона", "Кьево" - "Сассуоло" и "Торино" - "Кротоне" - 4 апреля.

При этом остаётся открытым вопрос о дате проведения матча между "Миланом" и "Интером", поскольку "россонери" по-прежнему участвуют в еврокубках.  

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