Определены хозяева в матчах 1/8 финала Кубка России

Сегодня, 27 сентября, состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка России, по итогам которой определились хозяева полей.

Результаты жеребьевки:

"Торпедо" - "Балтика"

"Оренбург" - "Химки"

"Урал" - "Арсенал"

ЦСКА - "Уфа"

"Спартак" - "Ростов"

"Зенит" - "Томь"

"Ахмат" - "Луч"

Напомним, что матчи турнира пройдет 30 и 31 октября. Точное время и даты станут известны позднее.

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