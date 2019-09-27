Определены хозяева в матчах 1/8 финала Кубка России

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Определены хозяева в матчах 1/8 финала Кубка России

Сегодня, 27 сентября, состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка России, по итогам которой определились хозяева полей.

Результаты жеребьевки:

"Торпедо" - "Балтика"
"Оренбург" - "Химки"
"Урал" - "Арсенал"
ЦСКА - "Уфа"
"Спартак" - "Ростов"
"Зенит" - "Томь"
"Ахмат" - "Луч"

Напомним, что матчи турнира пройдет 30 и 31 октября. Точное время и даты станут известны позднее.

А еще: "Краснодар" и "Рубин" вылетели из Кубка России, "Урал" идет дальше| http://soccernews.ru
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