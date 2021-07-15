Определены лучшие игроки РПЛ в прошлом сезоне
Исполком РФС утвердил список 33 лучших футболистов российской Премьер-лиги по итогам сезона 2020/21.
Вратари: Юрий Дюпин ("Рубин"), Илья Лантратов ("Химки"), Игорь Акинфеев (ЦСКА);
Правые защитники: Марио Фернандес (ЦСКА), Вячеслав Караваев ("Зенит"), Дмитрий Рыбчинский ("Локомотив");
Правые центральные защитники: Ведран Чорлука ("Локомотив"), Деян Ловрен ("Зенит"), Самюэль Жиго ("Спартак");
Левые центральные защитники: Ярослав Ракицкий ("Зенит"), Георгий Джикия ("Спартак"), Пабло ("Локомотив");
Левые защитники: Дуглас Сантос ("Зенит"), Илья Самошников ("Рубин"), Айртон ("Спартак");
Правые полузащитники: Денис Макаров ("Рубин"), Малком ("Зенит"), Вандерсон ("Краснодар");
Правые центральные полузащитники: Кристиан Нобоа ("Сочи"), Вильмар Барриос ("Зенит"), Вендел ("Зенит");
Левые центральные полузащитники: Гжегож Крыховяк ("Локомотив"), Никола Влашич (ЦСКА), Магомед Оздоев ("Зенит");
Левые полузащитники: Хвича Кварацхелия ("Рубин"), Даниил Лесовой ("Динамо"), Чидера Эджуке (ЦСКА);
Правые нападающие: Артём Дзюба ("Зенит"), Джордже Деспотович ("Рубин"), Александр Соболев ("Спартак");
Левые нападающие: Сердар Азмун ("Зенит"), Джордан Ларссон ("Спартак"), Фёдор Смолов ("Локомотив").
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