Определены лучший футболист и тренер чемпионата Украины

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Определены лучший футболист и тренер чемпионата Украины

Стали известны лауреаты индивидуальных наград в чемпионате Украины по итогам минувшего сезона.

Лучшим футболистом турнира признан полузащитник "Шахтера" Марлос.

Приз лучшему вратарю получил голкипер "Шахтера" Андрей Пятов.

Лучший тренер - наставник киевского "Динамо" Александр Хацкевич.

Хавбек "Динамо" Виктор Цыганков стал лучшим молодым футболистом чемпионата.

Напомним, что "Шахтер" занял первое место в УПЛ, а "Динамо" финишировало на второй позиции.

Не пропустите: киевское "Динамо" рассталось с основным форвардом. | http://soccernews.ru

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3 Ворскла 32 49
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