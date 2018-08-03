Определены пары 1/32 финала Кубка России

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Определены пары 1/32 финала Кубка России

В пятницу состоялась жеребьёвка 1/32 финала Кубка России. Матчи этой стадии пройдут 22 августа.

"Квант" / "Знамя Труда" — "Балтика"

"Луки-Энергия" / "Звезда" — "Чертаново"

"Рязань" / "Торпедо" – "Шинник"

"Текстильщик" / "Зоркий" — "Химки"

"Динамо" / "Металлург" — "Авангард"

"Днепр" / "Калуга" — "Тамбов"

"Волгарь" / "Машук-КМВ" — "Факел"

"Лада" / "Сызрань-2003" — "Ротор"

"Дружба" / "Черноморец" — "Сочи"

"Спартак" / "Чайка" — "Армавир"

"Волга" / "Челябинск" — "Нижний Новгород"

"Зенит" / "Нефтехимик" — "Мордовия"

"Тюмень" — "Сибирь"

"Динамо Барнаул" — "Томь"

"Благовещенск" / "Сахалин" — "Зенит"

"Луч" — "СКА-Хабаровск"

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