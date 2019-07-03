Определены пары 1/8 финала Кубка Африки

Завершился групповой этап Кубка Африки-2019. Таким образом, определились пары 1/8 финала турнира.

Уганда - Сенегал

Марокко - Бенин

Мадагаскар - ДР Конго

Гана - Тунис

Мали - Кот-д’Ивуар

Алжир - Гвинея

Нигерия - Камерун

Египет - ЮАР

Стоит отметить, что из шести групп вышли две первые сборные, а также четыре лучшие национальные команды среди третьих мест.

Матчи 1/8 финала Кубка Африки состоятся в период с 5 по 8 июля.

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