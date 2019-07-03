Определены пары 1/8 финала Кубка Африки
Завершился групповой этап Кубка Африки-2019. Таким образом, определились пары 1/8 финала турнира.
Уганда - Сенегал
Марокко - Бенин
Мадагаскар - ДР Конго
Гана - Тунис
Мали - Кот-д’Ивуар
Алжир - Гвинея
Нигерия - Камерун
Египет - ЮАР
Стоит отметить, что из шести групп вышли две первые сборные, а также четыре лучшие национальные команды среди третьих мест.
Матчи 1/8 финала Кубка Африки состоятся в период с 5 по 8 июля.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Марокко
|4
|10
|2
|Тунис
|4
|4
|3
|Ливия
|4
|3