Определены пары 1/8 финала Кубка Африки

Теги сенегалмароккоганакот-д’ивуарнигериякамерунегипет

Определены пары 1/8 финала Кубка Африки

Завершился групповой этап Кубка Африки-2019. Таким образом, определились пары 1/8 финала турнира.

Уганда - Сенегал

Марокко - Бенин 

Мадагаскар - ДР Конго 

Гана - Тунис 

Мали - Кот-д’Ивуар 

Алжир - Гвинея 

Нигерия - Камерун 

Египет - ЮАР

Стоит отметить, что из шести групп вышли две первые сборные, а также четыре лучшие национальные команды среди третьих мест.

Матчи 1/8 финала Кубка Африки состоятся в период с 5 по 8 июля.

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