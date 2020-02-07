Определены полуфинальные пары Кубка Испании

Сегодня, 7 февраля, состоялась жеребьёвка полуфинального раунда Кубка Испании сезона 2019/20.

Напомним, что накануне из турнира вылетели главные его фавориты - "Реал" и "Барселона".

Путёвки в финал будут разыгрываться в следующих парах:

"Реал Сосьедад" - "Мирандес"

"Атлетик" - "Гранада"

Матчи стадии 1/2 финала Кубка запланированы на 12 февраля и 4 марта.

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