Определены полуфинальные пары Кубка Испании

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Определены полуфинальные пары Кубка Испании

Сегодня, 7 февраля, состоялась жеребьёвка полуфинального раунда Кубка Испании сезона 2019/20.

Напомним, что накануне из турнира вылетели главные его фавориты - "Реал" и "Барселона".

Путёвки в финал будут разыгрываться в следующих парах:

"Реал Сосьедад" - "Мирандес"

"Атлетик" - "Гранада"

Матчи стадии 1/2 финала Кубка запланированы на 12 февраля и 4 марта.

Не пропустите: Судья, возможно, допустил две результативные ошибки в пользу "Реал Сосьедада" в матче с "Реалом". | http://soccernews.ru
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Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
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