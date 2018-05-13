Определены самые дорогие футбольные бренды мира

Компания Brands Finance представила рейтинг из самых дорогих футбольных брендов мира.

Первое место со стоимостью в 1,9 миллиардов долларов занимает английский "Манчестер Юнайтед". Далее с солидным отставанием идут испанские клубы "Реал" (1,6) и "Барселона" (1,5).

Первая десятка рейтинга выглядит так:

1. "Манчестер Юнайтед" (Англия) - 1,9 миллиардов долларов

2. "Реал" (Испания) - 1,6

3. "Барселона" (Испания) - 1,5

4. "Бавария" (Германия) - 1,4

5. "Манчестер Сити" (Англия) - 1,3

6. "Ливерпуль" (Англия) - 1,2

7. "Челси" (Англия) - 1,2

8. "Арсенал" (Англия) - 1,1

9. ПСЖ (Франция) - 0,9

10. "Тоттенхэм" (Англия) - 0,8

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