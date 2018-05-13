Определены самые дорогие футбольные бренды мира

Теги манчестер юнайтедбарселонареал мадрид

Определены самые дорогие футбольные бренды мира

Компания Brands Finance представила рейтинг из самых дорогих футбольных брендов мира.

Первое место со стоимостью в 1,9 миллиардов долларов занимает английский "Манчестер Юнайтед". Далее с солидным отставанием идут испанские клубы "Реал" (1,6) и "Барселона" (1,5).

Первая десятка рейтинга выглядит так:

1. "Манчестер Юнайтед" (Англия) - 1,9 миллиардов долларов

2. "Реал" (Испания) - 1,6

3. "Барселона" (Испания) - 1,5

4. "Бавария" (Германия) - 1,4

5. "Манчестер Сити" (Англия) - 1,3

6. "Ливерпуль" (Англия) - 1,2

7. "Челси" (Англия) - 1,2

8. "Арсенал" (Англия) - 1,1

9. ПСЖ (Франция) - 0,9

10. "Тоттенхэм" (Англия) - 0,8

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 37 97
2 Манчестер Юнайтед 37 78
3 Тоттенхэм 37 74
4 Ливерпуль 37 72
5 Челси 37 70
6 Арсенал Лондон 37 60
7 Бернли 37 54
8 Эвертон 37 49
9 Лестер Сити 37 47
10 Ньюкасл Юнайтед 37 41
11 Кристал Пэлас 37 41
12 Борнмут 37 41
13 Уотфорд 37 41
14 Брайтон & Хоув Альбион 37 40
15 Вест Хэм Юнайтед 37 39
16 Хаддерсфилд Таун 37 37
17 Саутгемптон 37 36
18 Суонси Сити 37 33
19 Вест Бромвич Альбион 37 31
20 Сток Сити 37 30
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