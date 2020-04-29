Определены самые дорогие клубы АПЛ по версии британской школы менеджмента

Школа менеджмента Ливерпульского университета (ULMS) опубликовала свою версию самых дорогих клубов английской Премьер-лиги.

Первое место занял лондонский "Тоттенхэм Хотспур". Клуб оценивается в 2,86 миллиарда евро. "Шпоры" тратят на зарплаты игроков только 39 процентов бюджета, а доходы клуба за последний год увеличились на 21 процент.

Вторым стал "Манчестер Сити" со стоимостью 2,52 миллиарда евро. На третьем месте "Манчестер Юнайтед" (2,4 млрд).

Список из топ-10 самых дорогих английских клубов выглядит следующим образом:

1. "Тоттенхэм" – 2,86 миллиарда евро

2. "Манчестер Сити" – 2,52

3. "Манчестер Юнайтед" – 2,4

4. "Ливерпуль" – 1,72

5. "Арсенал" – 1,49

6. "Челси" – 1,37

7. "Вулверхэмптон" – 524 миллиона

8. "Ньюкасл" – 443

9. "Бернли" – 400

10. "Лестер" – 348

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