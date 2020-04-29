Определены самые дорогие клубы АПЛ по версии британской школы менеджмента
Школа менеджмента Ливерпульского университета (ULMS) опубликовала свою версию самых дорогих клубов английской Премьер-лиги.
Первое место занял лондонский "Тоттенхэм Хотспур". Клуб оценивается в 2,86 миллиарда евро. "Шпоры" тратят на зарплаты игроков только 39 процентов бюджета, а доходы клуба за последний год увеличились на 21 процент.
Вторым стал "Манчестер Сити" со стоимостью 2,52 миллиарда евро. На третьем месте "Манчестер Юнайтед" (2,4 млрд).
Список из топ-10 самых дорогих английских клубов выглядит следующим образом:
1. "Тоттенхэм" – 2,86 миллиарда евро
2. "Манчестер Сити" – 2,52
3. "Манчестер Юнайтед" – 2,4
4. "Ливерпуль" – 1,72
5. "Арсенал" – 1,49
6. "Челси" – 1,37
7. "Вулверхэмптон" – 524 миллиона
8. "Ньюкасл" – 443
9. "Бернли" – 400
10. "Лестер" – 348
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18