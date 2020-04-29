Определены самые дорогие клубы АПЛ по версии британской школы менеджмента

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Определены самые дорогие клубы АПЛ по версии британской школы менеджмента

Школа менеджмента Ливерпульского университета (ULMS) опубликовала свою версию самых дорогих клубов английской Премьер-лиги.

Первое место занял лондонский "Тоттенхэм Хотспур". Клуб оценивается в 2,86 миллиарда евро. "Шпоры" тратят на зарплаты игроков только 39 процентов бюджета, а доходы клуба за последний год увеличились на 21 процент.

Вторым стал "Манчестер Сити" со стоимостью 2,52 миллиарда евро. На третьем месте "Манчестер Юнайтед" (2,4 млрд).

Список из топ-10 самых дорогих английских клубов выглядит следующим образом:

1. "Тоттенхэм" – 2,86 миллиарда евро

2. "Манчестер Сити" – 2,52

3. "Манчестер Юнайтед" – 2,4

4. "Ливерпуль" – 1,72

5. "Арсенал" – 1,49

6. "Челси" – 1,37

7. "Вулверхэмптон" – 524 миллиона

8. "Ньюкасл" – 443

9. "Бернли" – 400

10. "Лестер" – 348

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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