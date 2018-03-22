Определены сроки проведения следующего чемпионата России

Теги премьер-лига

Определены сроки проведения следующего чемпионата России

Определены сроки проведения следующего розыгрыша российской футбольной Премьер-лиги.

Так, в сезоне 2018/19 чемпионат стартует 29 июля 2018 года, первая половина сезона закончится 9 декабря 2018 года, а финиш первенства запланирован на 26 мая 2019 года.

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4 Краснодар 23 40
5 Зенит Санкт-Петербург 22 39
6 Уфа 23 34
7 Арсенал Тула 23 32
8 Урал 23 28
9 Рубин 23 27
10 Ростов 23 27
11 Ахмат 22 26
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13 Анжи 23 23
14 Тосно 23 23
15 Амкар 22 22
16 СКА Хабаровск 23 12
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