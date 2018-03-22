Определены сроки проведения следующего чемпионата России

Определены сроки проведения следующего розыгрыша российской футбольной Премьер-лиги.

Так, в сезоне 2018/19 чемпионат стартует 29 июля 2018 года, первая половина сезона закончится 9 декабря 2018 года, а финиш первенства запланирован на 26 мая 2019 года.

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