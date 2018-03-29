Определены сроки возвращения в строй Неймара

Стали известны ориентировочные сроки восстановления травмированного нападающего ПСЖ Неймара, сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям издания, футболист сможет приступить к тренировкам в конце апреля. Возможно, он еще сыграет за ПСЖ до конца сезона.

Таким образом участию бразильца в Чемпионате Мира-2018, скорее всего, ничего не угрожает.

В этом сезоне 26-летний Неймар забил 30 матчей за ПСЖ и забил 28 голов.

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