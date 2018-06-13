Определены страны, которые примут ЧМ-2026

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Определены страны, которые примут ЧМ-2026

Сегодня на заседании конгресса ФИФА были определены страны, которые примут Чемпионат Мира 2026 года.

Победителем голосования стала совместная заявка США, Мексики и Канады. Её поддержали 144 из 199 федераций.

Североамериканские страны выиграли право на проведение мундиаля у Марокко.

Стоит отметить, что впервые в истории Чемпионат Мира пройдёт на территории сразу трёх государств. 

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3 Перу 0 0
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