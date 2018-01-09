Определены три кандидата на пост главного тренера сборной Италии

СМИ узнали перечень кандидатов на пост главного тренера сборной Италии, который остаётся вакантным после увольнения Джампьеро Вентуры.

Как сообщает Football Italia, рассматриваются три специалиста - наставник "Челси" Антонио Конте, рулевой "Зенита" Роберто Манчини и ныне безработный Карло Анчелотти.

Также отмечается, что согласно бюджету федерации футбола Италии зарплата главного тренера "Скуадры Адзурры" составит 5 миллионов евро.

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