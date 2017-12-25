Определены три самые знаковые фото с Месси в 2017-м году

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Определены три самые знаковые фото с Месси в 2017-м годуИздание El Mundo Deportivo определило три лучших фотографии с участием форварда каталонской "Барселоны" Лионеля Месси.

Первое из них было сделано по окончанию легендарного камбэка "сине-гранатовых" в ответном матче 1/8 финала Лиги Чемпионов против французского ПСЖ, а два других - после его забитых мячей в ворота мадридского "Реала" в матчах Ла Лиги на "Сантьяго Бернабеу" прошлого и текущего сезонов.

Напомним, Анри оценил плюсы для Месси и Альбы после ухода Неймара. | soccernews.ru

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